Uyuşturucu bağımlılığından dernek desteğiyle kurtuldu

İBRAHİM YALDIZ / ÖMER VARLIK - Muş'ta arkadaş çevresinin etkisiyle başladığı uyuşturucu bağımlılığından 5 yıl sonra kurtulan 22 yaşındaki genç, hayatında yeni bir sayfa açtı.



Uyuşturucu kullanımı nedeniyle zor günler geçiren Y.Ş, 5 yıl süren bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.



Ailesinin desteğiyle Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğine başvuran Y.Ş, yapılan görüşmelerin ardından Konya'daki Liman Ayık Yaşam Derneğinin İlaçsız Rehabilitasyon Merkezi'ne yönlendirildi.



Merkezde 3 ay süren ilaçsız rehabilitasyon programını tamamlayarak bağımlılıktan kurtulan Y.Ş, ailesiyle yeniden bir araya gelerek 5 aydır sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürüyor.



Y.Ş, AA muhabirine, uyuşturucu kullanımına arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını söyledi.



"Bir kereden bir şey olmaz" diyerek hayatının en büyük hatasını yaptığını anlatan Y.Ş, "Bırakmayı çok istedim ama bir türlü başaramadım. Her gece eve gittiğimizde ailemin gözünün önünde eridiğimi görmesine gerek yoktu. Sonra dernekle tanıştım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dışarıda yaşamadığım hayatı dernekte yaşadım. Samimi ve menfaatsiz dostlarım oldu. Rehabilitasyon merkezinde hatalarımızla yüzleşiyorduk. İnsanın gururu kırılıyor, pişmanlık duyuyor. Ağlıyorduk, zaten ağlamak her şeyden önemlidir. En azından hatanın farkına varıp bir daha o hataya düşmemek için içindeki tüm pişmanlığı atıyorsun." diye konuştu.



- "Temiz bir evlat olarak ailemle kavuştum"



Ailesinin huzuru ve kendi geleceği için bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirten Y.Ş, aldığı destekle bağımlılıktan kurtulduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Eski döneme bakıyorum, şimdiki halime bakıyorum, arada çok fark var. Çok şükür 5 aydır temizim ve İşime bakıyorum. Temiz bir evlat olarak ailemle kavuştum. Uyuşturucuyu bırakmak isteyenler oluyor. Önce kendisinin bir adım atması gerekiyor. Destek alarak bu işi başarabilir. Destek almadan kendi kendine bırakmak çok zor."



- "Madde bağımlılığı sizin kaderiniz değildir"



Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl de 12 yılı aşkındır Muş'ta bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.



Kentin evlatlarına sahip çıkarak topluma faydalı hizmetler sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Bingöl, şöyle konuştu:



"Derneğimize müracaat eden yüzlerce ailemiz oldu. Y.Ş'nin hayat hikayesini paylaşmak istiyorum. Bir gün fırından ekmek alırken bir anne yanımıza gelerek ağladı ve 'Allah aşkına benim de oğlumu kurtarın.' dedi. Biz de evladı için ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. İlk başta gencimiz derneğe gelmedi. Biz de evine giderek birebir görüşme yaptık, umut verdik. Görüşmenin ardından kardeşimiz ferahladığını söyledi ve en kısa zamanda derneğe geleceğini ifade etti. Ertesi gün annesi ve babasıyla derneğimize gelerek bizimle görüştü."



Y.Ş'nin tedavi sürecini yakından takip ettiklerini anlatan Bingöl, "Tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Buradan Muş'un bütün evlatlarına sesleniyorum, madde bağımlılığı sizin kaderiniz değildir, dernek olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yeter umuda bir adım atın. Her zaman Muş'un evlatlarının hizmetindeyiz." dedi.

