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        Belediye başkanlığına AK Parti'nin adayı Özer'in seçildiği Mustafapaşa'da kutlama programı düzenlendi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer'in seçilmesinin ardından kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Belediye başkanlığına AK Parti'nin adayı Özer'in seçildiği Mustafapaşa'da kutlama programı düzenlendi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer'in seçilmesinin ardından kutlama programı düzenlendi.

        Belediye önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, Özer'i tebrik etti. Kutlama programına katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla aradı.

        Telefondan belde sakinlerine hitap eden Erdoğan, "Her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime en samimi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Seçimler (ara seçimler) bitti, büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum, başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beldelerimizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Demir de Özer'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beldeye önem verdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Mustafapaşalı kardeşlerim, siz görevinizi yaptınız. Siz Mustafa Özer başkanımızı yeniden buraya belediye başkanı seçtiniz. Bundan sonra gidip uyuyabilirsiniz. Bundan sonra görev Mustafa Bey'in görevi, bundan sonra görev Cumhur İttifakı'nın görevi. Bundan sonra hizmet bizden olacak arkadaşlar. Cumhur İttifakı belediye hizmetleri anlayışına hepiniz sahip olacaksınız. Mustafapaşa'nın kendine has bu güzel potansiyelini inşallah hiçbir yerle mukayese edilmeyecek şekilde ön plana çıkaracağız. Sizin bu teveccühünüze layık olacak, en güzel çalışmaları, en güzel belediye hizmetlerini size sunacağız."

        Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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