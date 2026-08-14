Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Edirne'de sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Edirne'de sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma A, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalandı.

        "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olduğu öğrenilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 755. Yıl Dönümü Anma Et...
        Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 755. Yıl Dönümü Anma Et...
        Bakan Ersoy: Alevi-Bektaşi kültürü, Anadolu'nun en köklü miraslarından biri...
        Bakan Ersoy: Alevi-Bektaşi kültürü, Anadolu'nun en köklü miraslarından biri...
        PORTRE - Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri yüzyıllardır insanlığa yol gösteri...
        PORTRE - Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri yüzyıllardır insanlığa yol gösteri...
        Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 594 konut satıldı
        Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 594 konut satıldı
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi...
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi...
        Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyaretçi akını Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı...
        Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyaretçi akını Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı...