Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 594 konut satıldı

        Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 594 konut satıldı

        Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 594 konut satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen ay 2 bin 594 konut satıldı

        Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 594 konut satıldı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde temmuz ayında 2 bin 594 konut satışı yapıldı.

        Geçen ay en çok konut satışı 776 ile Aksaray'da, en az 383 konut satışı ile Kırşehir'de gerçekleşti.

        Temmuz ayında Nevşehir'de 510, Kırıkkale'de 481, Niğde'de ise 444 konut satıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi...
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi...
        Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyaretçi akını Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı...
        Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyaretçi akını Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı...
        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu izledi
        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu izledi
        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu gözlemledi
        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu gözlemledi
        Kapadokya'da çıktığı peribacası yamacında mahsur kalan turisti AFAD ekipler...
        Kapadokya'da çıktığı peribacası yamacında mahsur kalan turisti AFAD ekipler...
        Peribacasının tepesinde mahsur kalan turisti AFAD ekipleri kurtardı
        Peribacasının tepesinde mahsur kalan turisti AFAD ekipleri kurtardı