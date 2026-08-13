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        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

        Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Örenşehir kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

        Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinden bilgi aldı.

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi'nde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Aslanbay, kazının bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kazı çalışmasında yer alan ekibe teşekkür eden Aslanbay, "Kapadokya'da toprağın altında saklanan bu köklü sivil mimari örneklerinin açığa çıkarılması, bölgemizin tüm tarihsel katmanlarının bilimsel olarak çözümlenmesine ve kültür mirasımızın bütüncül biçimde anlaşılmasına önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

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        Örenşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca mart ayında "ören yeri" ilan edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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