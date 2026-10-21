Elektrikli bisiklet dolandırıcılarına 10 ilde operasyon: 12 gözaltı

Nevşehir merkezli 10 ilde, elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin son 2 yılda 85 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç. isimli vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar, MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi ve iletişimin tespitine yönelik çalışmalar sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman'da ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, dün adli makamlarla koordineli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 sim kart, 3 USB bellek, 2 tablet ve 1 flaş bellek ele geçirildi. Aydın'da bir şüphelinin adresinde yapılan aramada ise hassas teraziyle birlikte paketler halinde 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 14 banka hesabı, 4 kripto hesabı ve 4 GSM hattına ait HTS kayıtları incelendi. ATM görüntüleri, iletişimin tespitine yönelik çalışmalar ve MASAK verileri doğrultusunda şüphelilerin son 2 yılda 85 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

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Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden S.Ö.'nün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.