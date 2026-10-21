Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'da Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir gıda ve yerel üretim ele alındı

        Kapadokya'da Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir gıda ve yerel üretim ele alındı

        Kapadokya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye iş birliğinde düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliğinde, sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerin yanı sıra yerel üreticiler ürünlerini katılımcılarla buluştururken, öğrenciler de ekmek yapımı ve sıfır atık çorba etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Kapadokya'da Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir gıda ve yerel üretim ele alındı

        Kapadokya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye iş birliğinde düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliğinde, sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerin yanı sıra yerel üreticiler ürünlerini katılımcılarla buluştururken, öğrenciler de ekmek yapımı ve sıfır atık çorba etkinliklerine katıldı.

        Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile FAO Türkiye iş birliğinde, "Yenilik, Gıda ve Gelecek" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliği, üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Program, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile FAO Türkiye’den Dr. Ayşegül Selışık’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya’nın üretim kültürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan yerel bilginin korunmasının önemine dikkat çekti. Yerel üretimin bilimsel araştırmalarla desteklenmesi ve üreticilerle üniversiteler arasında karşılıklı bilgi paylaşımına dayalı bir iş birliği kurulması gerektiğini belirten Karasar; su kaynaklarının verimli kullanılması, yerel çeşitlerin korunması, teknolojiye erişim ve kadın üreticilerin desteklenmesi konularına değindi. Karasar, üniversitenin bilimsel birikimiyle üreticilerin deneyiminin buluşturulmasının önemini vurguladı.

        REKLAM

        FAO Türkiye’den Dr. Ayşegül Selışık ise tarım ve gıda sistemlerinin geleceği için daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin dijital teknolojilerden girişimciliğe, veri analizinden araştırmaya kadar farklı alanlarda gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sunabileceğini belirten Selışık, yerel çeşitlerin, geleneksel üretim bilgisinin ve kadın üreticilerin desteklenmesinin gıda güvenliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

        Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panellerde sürdürülebilir gıda sistemleri, inovasyon, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği farklı yönleriyle değerlendirildi.

        REKLAM

        Yerel üreticiler ürünlerini tanıttı

        Programın devamında kurulan Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, yerel üreticilerle katılımcıları bir araya getirdi. Yerel ve mevsimsel ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştırılmasını destekleyen pazarda, kadın üreticiler ve küçük ölçekli üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Pazar aracılığıyla bölgenin tarımsal üretim kültürünün korunması, üretici emeğinin görünür kılınması ve kısa tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

        Etkinliğin uygulamalı bölümünde ise üniversite öğrencilerinin katkısıyla ekmek yapımı ve sıfır atık çorba çalışmaları gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle gıdaların değerlendirilmesi, israfın azaltılması ve sürdürülebilir mutfak uygulamaları konusunda farkındalık oluşturuldu.

        REKLAM

        Kapadokya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, yerel üretimin desteklenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve bilimsel bilgiyle üretici deneyiminin bir araya getirilmesi konuları ön plana çıktı. Program, gençlerin ve yerel üreticilerin sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katılımını teşvik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Elektrikli bisiklet dolandırıcılarına 10 ilde operasyon: 12 gözaltı
        Elektrikli bisiklet dolandırıcılarına 10 ilde operasyon: 12 gözaltı
        Eşine destek olmak için çıraklığa başladı, mobilya ustası oldu Emel Pekşen:...
        Eşine destek olmak için çıraklığa başladı, mobilya ustası oldu Emel Pekşen:...
        2 çırağını dövdüğü iddia edilen berber yeniden gözaltına alındı
        2 çırağını dövdüğü iddia edilen berber yeniden gözaltına alındı
        Bağ evindeki yangında piknik tüpü bomba gibi patladı
        Bağ evindeki yangında piknik tüpü bomba gibi patladı
        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, muhtarları kabul etti
        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, muhtarları kabul etti
        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail sona erdi
        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail sona erdi