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        Nevşehir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Nevşehir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç.’nin dolandırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İstihbari çalışmalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve finansal hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman’da ikamet ettiği tespit edildi. Adli makamlarla koordineli yürütülen çalışma kapsamında, 10 ildeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 3 USB bellek, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi. Aydın’da Ö.Ö.’nün adresinde yapılan aramada ise hassas terazi ve parça parça paketlenmiş 50 gram kubar esrar bulundu. Soruşturma kapsamında 14 banka hesabı ile 4 kripto hesabı incelendi. Ayrıca 4 GSM hattına ait HTS kayıtları, ATM görüntüleri, iletişimin tespiti ve kayda alınması ile sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin veriler soruşturma dosyasına dahil edildi. MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, olayla bağlantılı işlem hacminin son 2 yılda 85 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Operasyonda H.G., Ö.Ö., Y.T., İ.G., A.B., H.T., M.K., M.A.Ö., S.D., C.P.Ö., K.B.B. ve H.Ö. gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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