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        Hacıbektaş'ta, Balkan ülkelerinden gelen basın heyeti için bilgilendirme programı düzenlendi

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 755. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri" kapsamında Balkan ülkelerinden gelen basın heyetine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Hacıbektaş'ta, Balkan ülkelerinden gelen basın heyeti için bilgilendirme programı düzenlendi

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 755. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri" kapsamında Balkan ülkelerinden gelen basın heyetine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından, İletişim Başkanlığının davetiyle ilçeye gelen basın heyeti için Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yapılan programda, Alevi-Bektaşi inanç, kültür ve geleneklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik faaliyetler anlatıldı.

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        Başkanlık yetkililerince gerçekleştirilen sunumda, Hacıbektaş'ın yalnızca Anadolu açısından değil, Alevi-Bektaşi geleneğinin Balkanlar ve farklı coğrafyalara uzanan kültürel mirası bakımından da önemli bir merkez olduğu ifade edildi.

        Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekilen programda, söz konusu mirasın doğru anlaşılması, bilimsel ve akademik çalışmalarla kayıt altına alınması, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü anlatıldı.

        Bu çalışmaların yurt dışında yaşayan Alevi-Bektaşi topluluklarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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        Başkanlığın kuruluş süreci ve görev alanı ile kültür, eğitim, yayın, araştırma ve sosyal faaliyetleri hakkında da bilgi verilen program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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