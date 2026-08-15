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        Nevşehir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Nevşehir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H, saklandığı Çavuşin köyünde operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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