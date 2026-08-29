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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri MHP Grup Başkanvekili Kılıç, partisinin Nevşehir 15. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, partisinin Nevşehir 15. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, partisinin Nevşehir 15. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır." dedi.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen MHP Nevşehir 15. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Kılıç, programda yaptığı konuşmada, kongrenin Nevşehir'e hayırlı olmasını diledi.

        - "Biz, hiçbir zaman bir tabela ve çıkar partisi olmadık"

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        MHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını belirten Kılıç, "Biz, hiçbir zaman bir tabela ve çıkar partisi olmadık. Diğerleri seçim hesabı yapar, biz gelecek nesillerin hesabını yaparız. Bilge liderimiz, pek çok grup toplantısında bunu defalarca dile getirdi. Diğerleri menfaat peşinde koşar, biz inandığımız yolda candan vazgeçeriz." dedi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'yi güçlendireceğini ve hiçbir küresel senaryonun kendilerini yollarından çeviremeyeceğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Buradan, bu güzel memleket Nevşehir'den, Anadolu'nun geçilmez burcundan yedi düvele hep birlikte haykırıyoruz. Bizim nihai hedefimiz, sarsılmaz irademiz Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefidir. Türk milletinin aydınlık geleceğinde ne kanlı terör örgütlerinin ne küresel baronların kanlı planlarının ne de vatanımızı bölmeye yeltenen satılmış maşaların yeri vardır. Sınırlarımızın içinde ve ötesinde tek bir hain kalmayıncaya kadar bu mücadele bizim mücadelemizdir. Terörün kökünü kazıyacak irade işte bu salondaki sarsılmaz imandır. Bu salondaki Cumhur İttifakı inancıdır. Bölgemizi ateşe vermek isteyen emperyalist şer odaklarına karşı çelikten milli birlik ruhumuzla aşılmaz bir set çekeceğiz. Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır."

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        Kongrede MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Oğuzhan Çakır ve MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu da konuşma yaptı.

        İl Başkanı Doğu'nun tek aday olduğu kongreye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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