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        Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 9 ilde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 9 ilde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince, Nevşehir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi, 11'i ise tutuklandı.

        Emniyet ve jandarma ekipleri, 13 Ekim'de "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "fuhşu kolaylaştırma" ve "fuhuş için yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yürütmüş, Nevşehir, Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, operasyon kapsamında zorla fuhşa sürüklenen 16 mağdur kadın kurtarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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