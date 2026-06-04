Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 79 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 79 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 79 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 93 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 79'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari 14 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

        Önceki gün, 28 ilde 120 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 107 zanlıdan 93'ü yakalanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Yaklaşık 5 ay önce internet üzerinden açılan yasa dışı bahis sitesinin 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahisten elde edilen 10 milyar liranın yurt dışındaki kripto cüzdanlara transfer edilerek izinin sürülmesinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlenmişti.


        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        'Yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama
        'Yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama
        Bakan Ersoy: Yunanistan'la iş birliğimiz, bilim dünyası için bir kazanım ol...
        Bakan Ersoy: Yunanistan'la iş birliğimiz, bilim dünyası için bir kazanım ol...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de konuştu:
        Göreme'de gece müzeciliği başlıyor Bakan Ersoy: "Kapadokya'yı yalnızca Türk...
        Göreme'de gece müzeciliği başlıyor Bakan Ersoy: "Kapadokya'yı yalnızca Türk...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Mustafapaşa beldesinde seçmenle bu...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Mustafapaşa beldesinde seçmenle bu...
        "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu" Nevşehir'de düzenlendi
        "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu" Nevşehir'de düzenlendi