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        Nevşehir'de 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016 yılında İbrahim (74) ve Fatma (79) T. çiftinin öldürülmesine ilişkin cinayet sanığı Ö.T. ile annesi N.T'nin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Nevşehir'de 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016 yılında İbrahim (74) ve Fatma (79) T. çiftinin öldürülmesine ilişkin cinayet sanığı Ö.T. ile annesi N.T'nin yargılanmasına başlandı.

        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.T., azmettirici olduğu iddia edilen tutuksuz sanık N.T., taraf avukatları, müşteki ve tanıklar katıldı.

        Sanıklar Ö.T. ve annesi N.T., kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

        Maktullerin kızı müşteki Fevziye Ö. ise dışarıdan gelecek kişi veya kişilerin cinayeti gerçekleştirmiş olabileceğine ihtimal vermediğini savunarak, maktullere düşmanlık besleyen kimsenin olmadığını, olayın Ö.T. ve N.T. tarafından gerçekleştirildiğine inandığını söyledi.

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        Maktullerin oğlu Eyüp T. de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Tanıklardan Ezel Ü. ise Ö.T. ile bir süre birlikte yaşadığını belirtti.

        Bir gün sohbet ettiklerinde Ö.T.'nin, dedesinden para istediğini, vermemesi üzerine tüfekle dedesini, evden dışarıya kaçmaya çalışan babaannesini vurarak cinayeti işlediğini anlattığını iddia eden Ezel Ü., benzer konuşmaları farklı zamanlarda da yapan Ö.T.'ye teslim olması yönünde telkinde bulunduğunu öne sürdü.

        Cumhuriyet savcısı ve avukatlara da söz veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alınan olay, tüm yönleriyle aydınlatılmış, gözaltına alınan şüphelilerden Ö.T. 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

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        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Ö.T. ve annesi N.T. hakkında, "iştirak halinde üst soyu ve yakınlarını kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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