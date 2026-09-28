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        Nevşehir'de 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

        Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Nevşehir'de 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

        Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 4 milyon 290 bin makaron ile tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve tarihi eser aramasında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi.

        2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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