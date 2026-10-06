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        Nevşehir'de araçların motor ve şasi numaralarında değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de araçların motor ve şasi numaralarında usulsüz değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Nevşehir'de araçların motor ve şasi numaralarında değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de araçların motor ve şasi numaralarında usulsüz değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının "change" adı verilen yöntemle değiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, trafikten çekilen ve tamir edilmesi mümkün olmayan araçlarda usulsüz değişiklik yaptığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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