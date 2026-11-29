İş yeri ve binaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolü yaptı.

Polis, yangınlara sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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