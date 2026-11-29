Nevşehir'de bir saatte 6 yer kundakladı
Nevşehir'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 evin kömürlük kısımlarını ateşe vererek kaçtı.
Nevşehir'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 evin kömürlük kısımlarını ateşe vererek kaçtı.
Evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 ev sahibi yanan kömürlüklerini kendi imkanları ile söndürürken, 3 evin yanan kömürlüklerini de itfaiye ekipleri söndürdü.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.
6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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