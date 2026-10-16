Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 23:55 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Avanos-Göreme kara yolunda Ali Kaptan (80) idaresindeki 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri aracın içine sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
        Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
        3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya'da başladı Ürgüp'teki buluşmada ya...
        3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya'da başladı Ürgüp'teki buluşmada ya...
        İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı
        İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı
        Nevşehir'de "3. Yapay Zeka Buluşması" başladı
        Nevşehir'de "3. Yapay Zeka Buluşması" başladı
        İngiliz koşucu Coats, 37 günde 1700 kilometre katederek Ürgüp'e ulaştı
        İngiliz koşucu Coats, 37 günde 1700 kilometre katederek Ürgüp'e ulaştı
        37 günde bin 700 kilometre koşarak Kapadokya'ya ulaştı İngiliz sporcu Nicho...
        37 günde bin 700 kilometre koşarak Kapadokya'ya ulaştı İngiliz sporcu Nicho...