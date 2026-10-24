Nevşehir'de feci kaza: Otomobil tıra çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, NevşehirGülşehir karayolu 1. Sulusaray Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Adnan E.'nin (64) kullandığı 50 AE 255 plakalı patates yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Rahmi Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Neriman Tekin (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

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