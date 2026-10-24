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        Nevşehir'de feci kaza: Otomobil tıra çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Nevşehir'de feci kaza: Otomobil tıra çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir’de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, NevşehirGülşehir karayolu 1. Sulusaray Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Adnan E.'nin (64) kullandığı 50 AE 255 plakalı patates yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Rahmi Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Neriman Tekin (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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