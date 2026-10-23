Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza

        Nevşehir'de trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza

        Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Nevşehir'de trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza

        Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T'nin trafikte tartıştığı bir sürücünün aracından inerek kendisine saldırı girişiminde bulunduğu ve hakaret ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, Bekirağa Mahallesi Niğde Yolu'nda bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı, bu sırada aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

        Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.B. gözaltına alındı.

        REKLAM

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün el konuldu, araç da 60 gün trafikten menedildi.

        M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Tartar'dan anne adaylarına çağrı: "Gebe okulu dav...
        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Tartar'dan anne adaylarına çağrı: "Gebe okulu dav...
        Nevşehir'de tescilli çerezlik çekirdek elde edilen kabakta hasat zamanı
        Nevşehir'de tescilli çerezlik çekirdek elde edilen kabakta hasat zamanı
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı yapıldı
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı yapıldı
        Nevşehir'de coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği hasat edildi
        Nevşehir'de coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği hasat edildi
        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi öldü, iki kişi yaraland...
        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi öldü, iki kişi yaraland...
        Nevşehir'de refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı