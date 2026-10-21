Nevşehir'de refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, AnkaraKayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşır Ş. yönetimindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Meşhur Ş.’nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.