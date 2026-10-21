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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kentteki gazetecilerle buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kentteki gazetecilerle buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Belediyenin Nevmekan Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Başkan Arı, gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve kentin gelişimine katkı sağlama noktasında kritik rol üstlendiğini kaydeden Arı, "Gece gündüz demeden Nevşehir'imizin sesini duyuran, halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca çalışan tüm gazeteci dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yerel ve ulusal basınımızın kıymetli temsilcileri, şehrimizin gelişimi ve vizyonu doğrultusunda bizlere her zaman güç vermektedir." dedi.

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        Program, Arı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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