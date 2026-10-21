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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik Nevşehir merkezli operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik Nevşehir merkezli operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

        Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

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        Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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