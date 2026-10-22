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        Nevşehir'de tescilli çerezlik çekirdek elde edilen kabakta hasat zamanı

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği için hasat başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Nevşehir'de tescilli çerezlik çekirdek elde edilen kabakta hasat zamanı

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği için hasat başladı.

        İlçeye bağlı Karapınar beldesindeki düzenlenen etkinlikte, hasat edilen kabaklardan çekirdekler ayıklandı. Ekinliğe; Vali Hüseyin Kök, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, ilkokul öğrencileri kabakların üzerine resim yaptı. Vali Hüseyin Kök ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise kırılan kabaklardan çekirdek ayıklayan kadınlara yardım etti.

        'KABAK ÇEKİRDEĞİ ÜRETİMİNDE BİRİNCİ SIRADAYIZ'

        Etkinlikte konuşan Vali Kök, Kapadokya'nın turizm gücü ile kentin tarımsal üretim potansiyelinin birbirini tamamlayan zenginlikler olduğunu dile getirerek, "Nevşehir denildiğinde akla ilk turizm gelmektedir. Ancak en az turizm kadar önemli olan tarımsal üretimimiz ve tarımsal üretimden elde ettiğimiz ihracat gelirlerimizdir. Şehrimizin Gayri Safi Milli Hasılası'na baktığımızda bunun yüzde 21'ini tarımsal üretim oluşturmaktadır. 47 bin tonluk üretimle şu anda Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde birinci sıradayız. Bu başarı, sizlerin başarısı, çiftçilerimizin alın teridir" dedi.

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        'PLANLI ÜRETİM MODELİNE GEÇTİK'

        Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise bakanlık olarak sürdürülebilir tarım için projeler yürütüldüğünü söyleyerek, "Türkiye'de çeşit olarak 206'dan fazla ürün yetişiyor. Alt grupları sayacak olursak 400'den fazla. Buna dünyada çok nadir rastlanabiliyor. İklim çeşitliliği, köprü ülke olma durumumuz ürün çeşitliliğimize de yansımış durumda. Bize düşense bu üretimi sürdürülebilir kılmaktır. İşte bu yönüyle 2023 yılında başladığımız sürdürülebilir üretim anlayışıyla planlı üretim modeline geçtik. Bu kapsamda stratejik ürünlerimizi belirledik ve çok özel desteklerle 922 ilçemizde bu planlamayı yaptık. Türkiye'de konuşulan, 'ne zaman planlı üretime geçebileceğiz' sorunlarını Allah'ın izniyle bitirdik. Kabak çekirdeğini de Nevşehir ile birbirinden ayrılmaz şekilde coğrafi işaretle tüm dünyaya ilan ettik" diye konuştu. Etkinlik, öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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