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        Nevşehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Nevşehir'de patates yüklü tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Nevşehir'de patates yüklü tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Nevşehir-Gülşehir kara yolunda Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil, Sulusaray Kavşağı'nda aynı güzergahtaki A.E. idaresindeki 50 AE 570 plakalı çekicinin taşıdığı 50 AE 255 plakalı dorseye arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile beraberindeki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İncelemenin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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