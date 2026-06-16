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        Nevşehir'de forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Nevşehir'de forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Çardak köyünde Yusuf Mert Aktepe'nin (18) kullandığı forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinde, aracın altında kalan Aktepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Aktepe’nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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