Nevşehir'de inşaatın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Mahallesi 159. Sokak'taki bir apartmanın inşaatında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki işçi, kabin yerleştirme çalışması sırasında asansör boşluğuna düştü.

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