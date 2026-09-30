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        Nevşehir'de inşaatın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

        Nevşehir'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Nevşehir'de inşaatın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

        Nevşehir'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

        15 Temmuz Mahallesi 159. Sokak'taki bir apartmanın inşaatında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki işçi, kabin yerleştirme çalışması sırasında asansör boşluğuna düştü.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bulundukları yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan işçiler, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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