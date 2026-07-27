Nevşehir'de kaçak tütün operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 18 bin doldurulmuş makaron ile 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 18 bin doldurulmuş makaron ile 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik faaliyet gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında çeşitli adreslerdeki aramada, 18 bin doldurulmuş makaron ile 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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