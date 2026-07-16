Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy'de tarladan 59 güneş enerji panelinin çalınmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin D.P, O.D. ve A.K.T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen zanlılar, Kırşehir'de gözaltına alındı. Nevşehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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