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        Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy'de tarladan 59 güneş enerji panelinin çalınmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin D.P, O.D. ve A.K.T. olduğunu belirledi.

        Adresleri tespit edilen zanlılar, Kırşehir'de gözaltına alındı.

        Nevşehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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