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        Nevşehir'de Vali Kök ve Belediye Başkanı Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Nevşehir'de Vali Kök ve Belediye Başkanı Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Vali Kök, mesajında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin sarsılmaz azmi, güçlü iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış şanlı bir zafer günü olduğunu belirtti.

        Türk milletinin, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile en zor şartlarda dahi maddi imkanlar ve sayısal üstünlüklerden daha güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Kök, şunları kaydetti:

        "Bilinmelidir ki dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğuyla, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bizlere düşen en önemli görev Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmek, bizi millet yapan ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır."

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        Belediye Başkanı Arı da mesajında, 104 yıl önce, "Ya istiklal ya izmihlal" diyerek Türk milletinin bağımsız karakterini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

        Arı, bu anlamlı günün Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin, vatan sevgisinin ve kahramanlık destanının ölümsüz bir simgesi olduğunu kaydetti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal uğruna mücadele eden tüm kahramanları, can veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirten Arı, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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