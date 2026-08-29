Kapadokya'da olumsuz hava nedeniyle balon turları yarın da yapılamayacak

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerin ardından yarın sabah düzenlenmesi planlanan balon turları da ertelendi.

Kapadokya bölgesinde peribacalarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonu uçuşları, bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle dün ve bugün yapılamadı.

Kapadokya'da iki gündür sıcak hava balon turlarını engelleyen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yarın da gerçekleştirilemeyecek.

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