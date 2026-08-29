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        Kapadokya'da olumsuz hava nedeniyle balon turları yarın da yapılamayacak

        Kapadokya'da iki gündür sıcak hava balon turlarını engelleyen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yarın da gerçekleştirilemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Kapadokya'da olumsuz hava nedeniyle balon turları yarın da yapılamayacak

        Kapadokya'da iki gündür sıcak hava balon turlarını engelleyen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yarın da gerçekleştirilemeyecek.

        Kapadokya bölgesinde peribacalarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonu uçuşları, bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle dün ve bugün yapılamadı.

        Yapılan meteorolojik değerlendirmelerin ardından yarın sabah düzenlenmesi planlanan balon turları da ertelendi.

        Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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