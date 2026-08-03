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        Türkiye Kültür Yolu Festivali Nevşehir'de çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Türkiye Kültür Yolu Festivali Nevşehir'de çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kentte hafta sonunda başlayan festival kapsamında, geleneksel el sanatlarını yaşatan atölyeler ve seçkin koleksiyondan oluşan sergiler sanatseverlerden ilgi görüyor.

        Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde Selçuklu'dan günümüze kadar süren geleneksel dokuma kilimler ile hat sanatı, Avanos ilçesindeki Güray Müze'de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetlerden oluşan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve insanlığın hikayesinin mikro evrenler üzerinden sahnelendiği "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" adlı sergilerde seçkin koleksiyonlar bir araya getirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Fatma Turgut, AA muhabirine, Anadolu'nun halı ve kilim kültürünü ziyaretçilere anlattıklarını söyledi.

        İlgiden memnun olduklarını belirten Turgut, "Nevşehir yöresinin kültürel nitelikte kilim ve halıları var. Sergideki halılarımız doğal kök boyalarla renklenmiş eserlerdir. Bu bölgede özellikle kırmızı, yeşil ve kahve tonlarının ağırlıkta olduğu halı ve kilimler uzun yıllar boyunca dokunmuş. Bizim de borcumuz bunları geleceğe aktarmaktır." dedi.

        "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezenlerden Murat Saltık da ailece farklı noktalardaki etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

        Etkinliklerin kente değer kattığını düşündüğünü anlatan Saltık, "Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan özellikle kutsal emanetleri görmek için geldim. Umreye gitmiştim. Kabe örtüsünü gördüğümde bende bıraktığı iz çok daha farklı oldu." ifadelerini kullandı.

        Yağız İlktürk ise çeşitli sergileri ziyaret ederek eserleri incelediğini, kutsal emanetlerin yer aldığı bölümden etkilendiğini kaydetti.

        Kentte 9 Ağustos'a kadar sürecek festival, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet noktalarından çocuk etkinliklerine uzanan programlarla ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

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