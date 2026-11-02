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        Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası Kapadokya'da yapılacak

        Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası, Kapadokya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası Kapadokya'da yapılacak

        Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası, Kapadokya'da düzenlenecek.

        Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu (FAI) ile Pasha Baloons işbirliğindeki yarışlar, 4-7 Kasım'da 25 pilotun katılımıyla Nevşehir'de yapılacak.

        Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 20'si yerli 25 pilotun katılacağı etkinlikte, pilotlar gökyüzünde strateji, hassasiyet ve becerilerini gösterecekleri çeşitli görevleri yerine getirebilmek için mücadele verecek.

        THSF Sıcak Hava Balonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Zengin, Ortahisar'da bir balon firmasında düzenlediği basın toplantısında, ticari balon uçuşunda dünyanın gözde merkezi Kapadokya'nın balon sporlarına da ev sahipliği yapacağını söyledi.

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        Yaklaşık iki yıldır etkinliğin düzenlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü anlatan Zengin, Kapadokya'da görev yapan bazı pilotların farklı ülkelerdeki benzer yarışmalara katılarak deneyim kazandıklarını aktardı.

        Zengin, şöyle devam etti:

        "Sıcak hava balonu yarışmalarımızda 20 farklı görev olacak. Yarışmacı arkadaşlarımız planlamayla birlikte uçuşlarını gerçekleştirecek. Yarışmada iki kategori olacak. Dünyanın her yerinde ticari anlamda uçuşlar var ama Kapadokya dünyada bir numara. Balon uçuşu dediğimiz zaman Kapadokya dünyada akla gelen ilk yer. Avrupa, Amerika ve diğer kıtalarda bu tür sportif yarışmalar sürekli yapılıyor. Biz de federasyon olarak, bu işin sportif tarafında bir numara olmalıyız düşüncesiyle hareket ediyoruz. O yüzden bu tür bir organizasyon yapma ihtiyacı hissettik."

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        Organizasyon, 4 Kasım'da gün doğumu ve öğleden sonraki iki yarışla başlayacak.

        Galeri
        Galeri

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