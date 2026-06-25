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        GÜNCELLEME - Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:04 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.


        Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı.


        112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, İHH ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı.


        Kaletepe mevkisinde bulunan dağcılar helikopterle önce Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Yaralı dağcı Nouraldden Alakarry, buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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