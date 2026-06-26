Hükümlüler, cezaevinde verilen mesleki eğitimlerle tahliye sonrası iş hayatına hazırlanıyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki Şehit Abdit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi, hükümlülere meslek edindirerek tahliye sonrası iş hayatına hazırlıyor.



Yaklaşık 6 yıl önce Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında açılan merkezde metal, mobilya, elektrik, tarım ve gıda alanlarında hükümlülere eğitim veriliyor.



Merkezde eğitim alan hükümlüler, haftada 4 gün uygulamalı, 1 gün teorik ders görerek kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alabiliyor.



Kuruluşundan bu yana merkezde 468 kalfalık, 129 ustalık ve 90 usta öğreticilik belgesi olmak üzere 687 belge verildi.



Meslek edindirme çalışmalarının sürdüğü merkezde, 67 çıraklık ve 14 ustalık öğrencisinin eğitimleri devam ediyor.



Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Türker Yavuzer, AA muhabirine, merkezde kalfalık, ustalık, usta öğreticilik gibi belgelerin verildiğini ve meslek edindirme kurslarıyla sertifikalandırma süreçlerinin olduğunu söyledi.



Merkezde 139 mesleki alan olduğunu ifade eden Yavuzer, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin merkeze kayıt yaptırabileceğini belirtti.



Kayıt için ortaokul mezuniyeti gerektiğini anlatan Yavuzer, şöyle konuştu:



"Ortaokul mezunu olmayan hükümlüler, açık öğretimden mezun olduktan sonra direkt kayıtlarını yapabiliyorlar. Hükümlü kaydını yaptırdıktan sonra işletme sigortalarını okul olarak yapıyoruz. Açık Ceza İnfaz Kurumunun işletmeleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz. 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören hükümlülere asgari ücretin üçte biri, 12. sınıfta ise asgari ücretin yarısı kadar ücret kartlarına yükleniyor. Hükümlüler almış oldukları kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleriyle tahliye sonrası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanan ve fabrikalarda aranan eleman pozisyonuna geliyorlar."



- "Hükümlüler aldıkları belgelerle sosyal hayata tekrar uyum sağlıyorlar"



Yavuzer, mezun takip sistemiyle hükümlülerin tahliye sonrası takibinin de yapıldığına dikkati çekerek işletme kuran veya iş yerinde çalışmaya başlayan hükümlülerin tespitini yaptıklarını dile getirdi.



Merkezin yaklaşık 6 yıl önce açıldığını anımsatan Yavuzer, "Şartlarını sağlayan her hükümlüye bu belgeleri vermeye devam edeceğiz. 2020'den bugüne kadar 468 kalfalık, 129 ustalık ve 90 usta öğreticilik belgesi olmak üzere 687 belge verildi. Şu anda 67 çıraklık ve 14 ustalık eğitimi alan öğrencilerimiz var. Hükümlüler aldıkları belgelerle sosyal hayata tekrar uyum sağlıyorlar." diye konuştu.



Yavuzer, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.



İnfaz koruma memurlarının da eğitimlerden yararlandıklarını belirten Yavuzer, şunları kaydetti:



"İnfaz koruma memurları bizden ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alarak SGK'nin iş sağlığı ve güvenliği, hijyen eğitiminin yanı sıra belgelendirme veya stajyer öğrenci çalıştırma şartlarını da sağlamış oluyorlar. Ortaokul mezunu olan öğrencilerimiz haftada 4 gün işletmeye giderek uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Eğitim süreçlerine uygulamalı devam ederken, bir yandan da bilgisel olarak eksiklikleri olabiliyor. Bu eksikliklerini de bir gün okulumuza gelerek ilgili alan öğretmenlerimizle gideriyorlar. Yıl içerisinde en az 27 hafta bu eğitimlerini tamamlayarak kalfalık ve ustalık beceri sınavlarına giriyorlar."​​​​​​​

