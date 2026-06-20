Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar için Aladağlar'da güç depoladı

        Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar için Aladağlar'da güç depoladı

        AHMET DEMİRCAN - Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar için Aladağlar'da güç depoladı

        AHMET DEMİRCAN - Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

        Nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli güreşçiler, başarılarını yeni şampiyonalara taşımayı hedefliyor.

        Teknik direktör Ayhan Sucu yönetimindeki sporcular, Aladağlar'ın yüksek irtifa koşullarında çift antrenman programıyla güç, dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı.

        Milli takım, ağustos ayında İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ve ekimde Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda "kürsü mücadelesi" verecek.

        Kadın Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu, AA muhabirine, 3 Haziran'da Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girdiklerini söyledi.

        Eğitim merkezinde 18 gün hazırlık yaptıklarını ve verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Sucu, şöyle konuştu:

        "Nisanda yapılan Avrupa Şampiyonası'na da Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nden hazırlanıp gittik. 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandık ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdik. Burası bize çok iyi geliyor. Burada, ağustos ayında yapılacak Akdeniz Oyunları ve ekimde düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarımızı sürdürdük. Dünya Şampiyonası'na gitmek için son kampımızı da burada yapmayı planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'nın da başarılı şekilde geçeceğine inanıyoruz."




        - Nesrin Baş: "Türk kadın güreşi gitgide büyük bir ivme kazanıyor"

        Milli güreşçi Nesrin Baş da hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.

        Ekimde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 68 kiloda Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Nesrin, şunları kaydetti:

        "Bu yıl Avrupa şampiyonu oldum ve yine burada hazırlandık. Buranın havası ve suyu bize çok iyi geliyor. Kendimizi çok iyi motive ediyoruz. Hocalar, ablalarım ve kardeşlerimle birlikte iyi bir kamp geçiriyoruz. Burası bize uğurlu geliyor. Buradan sonraki kampta Kastamonu'da olacağız ama Dünya Şampiyonası kampında yine buradayız. Türk kadın güreşi gitgide büyük bir ivme kazanıyor. Her sene kürsü yapıyoruz. İnanıyorum ki kadın güreşi ilerleyen zamanlarda olmayan olimpiyat altın madalyasını da alacak ve bir tarih yazacağız. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekmek."




        - Evin Demirhan Yavuz: "Burada hazırlanmak bizi motive ediyor"

        Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ise sezon boyunca yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'nda iyi maçlar çıkardıklarını dile getiren Evin, şöyle konuştu:

        "Hem uluslararası turnuvalardaki ranking serilerinde hem de Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde güzel başarılara imza attık. Altın madalyalarla döndük. Her sıkletteki sporcularımız çok iddialı ve başarılıydı. Türk kadını olarak güreşte artık dünyada iyi olan ülkeler arasındayız. Hocalarımız ve sporcu kardeşlerimle çok yoğun, verimli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Güreşe ilk başladığımda milli takım kampını Demirkazık'ta gerçekleştirmiştik, o yüzden bende yeri çok ayrı. Büyük turnuvalara, Avrupa ve dünya şampiyonalarına buradan hazırlanıp gidiyoruz. Buranın rakımı, çalışma ortamı gerçekten bizlere çok iyi geliyor ve burada hazırlanmak bizi motive ediyor. Buradan gittiğimizde de başarılı dönüyoruz, o yüzden biz bunu biraz totem olarak da belirledik. Türk kadın güreşinde almadığımız sadece bir olimpiyat şampiyonluğu var. Çok güçlü ve başarılı bir takımız, 2028 Olimpiyatları'nda da o altın madalya artık gelsin istiyoruz."

        Evin Demirhan Yavuz, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi zirvede temsil etmek istediklerini sözlerin ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Niğde'de 10'uncu katından düşen genç, hayatını kaybetti.
        Niğde'de 10'uncu katından düşen genç, hayatını kaybetti.
        Niğde'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti
        Niğde'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti
        Niğde'de 10. kattan düşen genç öldü
        Niğde'de 10. kattan düşen genç öldü
        Niğde'de "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni düzenlendi
        Niğde'de "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni düzenlendi
        5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali için geri sayım başladı
        5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali için geri sayım başladı
        Niğde'nin sınırsız bütçeli Kale ve Çevresi Yenileme Projesi'nde ilk harç dö...
        Niğde'nin sınırsız bütçeli Kale ve Çevresi Yenileme Projesi'nde ilk harç dö...