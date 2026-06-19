Niğde'de 10. kattan düşen genç öldü
Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen genç hayatını kaybetti.
Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen genç hayatını kaybetti.
İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki S.Y. (20), pencereden beton zemine düştü.
S.Y'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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