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        Niğde'de 10. kattan düşen genç öldü

        Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Niğde'de 10. kattan düşen genç öldü

        Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen genç hayatını kaybetti.

        İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki S.Y. (20), pencereden beton zemine düştü.

        S.Y'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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