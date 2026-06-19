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        Niğde'de "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni düzenlendi

        Niğde Belediyesince "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Niğde'de "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni düzenlendi

        Niğde Belediyesince "Kale Koruma ve Yenileme Projesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Vali Nedim Akmeşe, törende yaptığı konuşmada, Kale ve çevresinin yüzyıllardır şehrin ticaretine, sosyal hayatına ve kültürel gelişimine yön verdiğini söyledi.

        Kalenin Niğde'nin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Akmeşe, Alaaddin ile Sungurbey Camisi, bedesten ve saat kulesinin geçmişin izlerini taşıyan kıymetli şehir mekanlarından olduğunu belirtti.

        Yürütülen çalışmaların yalnızca bir yapılaşma faaliyeti olmadığını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Söz konusu Niğde'nin tarihi merkezinin korunması, kimliğinin daha belirgin hale gelmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Şehirler hafızalarını yaşattıkları ölçüde kimliklerini koruyabilirler. Günümüzde koruma anlayışı kültürel mirasımızı hayatın dışında bırakmayı değil, onu yaşatarak geleceğe taşımayı esas almaktadır. Şehirlerin köklü merkezleri aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına yön veren alanlardır. Bu çalışmaların Niğde'nin kültürel zenginliklerini daha görünür kılacağına, şehir merkezinin cazibesini artırarak ilimizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin belediye meclisi kararıyla 6 yıl önce başladığını anımsattı.

        Gece gündüz projeyle ilgili çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Bu projeyle alakalı büyük riskler aldık ama çok şükür bugünler nasip oldu. Burası 40 yıldan fazla konuşulan bir projeydi. Birçok kişinin yapmak istediği ama göreve geldiği zaman da vazgeçtiği bir projeye başlamış olduk. Zor olacağını, uzun süreceğini biliyorduk. Allah'a şükürler olsun gayret ettik ve kamulaştırmalara yüzde 95'e kadar geldik. Bundan sonra önümüzde hiçbir engel kalmadı." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törene, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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