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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, UCLG Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, UCLG Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

        Belediyeden açıklamaya göre, UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, örnek belediyecilikle sınırları aştıklarını ifade etti.

        Özdemir, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığına, şahsım da yönetim kurulu üyeliğine seçildik. Bu zafer Niğde ve Konya'mız nezdinde tüm Türkiye'nin zaferidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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