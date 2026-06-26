Niğde Belediye Başkanı Özdemir, UCLG Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi



Belediyeden açıklamaya göre, UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, örnek belediyecilikle sınırları aştıklarını ifade etti.



Özdemir, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığına, şahsım da yönetim kurulu üyeliğine seçildik. Bu zafer Niğde ve Konya'mız nezdinde tüm Türkiye'nin zaferidir." ifadesini kullandı.

