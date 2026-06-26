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        Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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