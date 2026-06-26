Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Niğde'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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