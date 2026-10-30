Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in vefat eden amcası toprağa verildi

Cenaze törenine, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bir süredir Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Özdemir, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

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