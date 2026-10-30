Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in vefat eden amcası toprağa verildi
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in hayatını kaybeden amcası Muzaffer Özdemir'in cenazesi defnedildi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in hayatını kaybeden amcası Muzaffer Özdemir'in cenazesi defnedildi.
Bir süredir Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Özdemir, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Özdemir için cuma namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, Derbent Mezarlığı'na toprağa verildi.
Cenaze törenine, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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