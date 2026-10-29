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        Niğde'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Niğde'de tıra arkadan çarparak ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Niğde'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Niğde'de tıra arkadan çarparak ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        H.Ç. (26) yönetimindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, Aksaray-Niğde kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 AV 861 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kamyonete sıkışan sürücü kurtarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü H.Ç, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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