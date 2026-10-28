Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.
Niğde’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.
Törende Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Niğde Valiliği tarafından açıklanan programa göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Perşembe günü çeşitli etkinliklerle devam edecek. Kutlama programı kapsamında saat 09.15’te Niğde Valiliği makamında tebrikat kabulü gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.00’da Merkez Spor Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni düzenlenecek.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının akşam bölümünde ise fener alayı gerçekleştirilecek.
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