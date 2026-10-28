Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi

        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi

        Niğde Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 90 milyon lira değerindeki 20 aracı filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi

        Niğde Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 90 milyon lira değerindeki 20 aracı filosuna kattı.

        Vali Nedim Akmeşe, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin hizmet kalitesini artıracak yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yeni araçların kente hayırlı olmasını dileyen Akmeşe, her kurumda mali disiplinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Mali disiplinin sağlanmasının ardından yatırımların doğru planlama doğrultusunda yapılması gerektiğini belirten Akmeşe, "Belediyemiz mali disiplini sağlamış ve bu disiplini sağlayabildiği için yatırımları yapabiliyor. 20 araç az değil. Bu şehrimize değer katacak, hizmet kalitesini yükseltebilecek bir yatırım. Bu hizmetlerin ekonomik zorluklara rağmen yapılabilmesini de bizim için bir şans olarak görüyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediyenin yatırımlarının kentin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

        Göreve geldiklerinden beri 154 hizmet aracı aldıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "154 aracı belediyemizin öz malı olarak kazandırmışız. Allah'a şükürler olsun yaptığımız yöntemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Belediyemiz mali açıdan geçen yıl bütçe fazlası vermişti. Bugün 3 yol süpürme aracı, 5 hidrolik çöp kamyonu, 5 hizmet aracı, 2 cenaze aracı, mini çöp kamyonu, transit, arazi aracı, atık kart aracı ve 30 tonluk paletli iş makinesini hizmete alıyoruz."

        Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...
        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı
        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı