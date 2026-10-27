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        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı

        Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin 1925 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlara ilişkin veriler paylaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı

        Niğde’de polis ve jandarma ekiplerinin 1925 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlara ilişkin veriler paylaşıldı.

        Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada asayiş ve narkotik suçlarından toplam 9 kişinin tutuklandığı çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın da yakalandığı bildirildi.

        Kent genelinde meydana gelen asayiş olayları kapsamında 259 şahıs hakkında işlem başlatılırken operasyonlarda 5 tabanca, 6 şarjör, 35 fişek, 1 av tüfeği, 1 motosiklet ve 1 kesicidelici alet ele geçirildi.

        Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı.

        Uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

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        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

        Kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ile 1 sahte çek ele geçirildi.

        Terörle mücadele çalışmaları kapsamında ise 1 şahıs yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli ölüm, silahla tehdit, intihara teşebbüs, yaralamalı trafik kazası, ateş etme, hırsızlık ve farklı kimlik bilgisi kullanma olayları olmak üzere toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 9 fail tespit edildi.

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        Trafikte 2 bin 713 cezai işlem

        Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 36 bin 43 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen, 283'ü motosiklet olmak üzere toplam 2 bin 150 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 16'sı motosiklet olmak üzere 171 araç trafikten men edildi.

        Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde ise 584 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 42'si motosiklet olmak üzere 563 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Böylece kent genelinde bir haftalık trafik denetimlerinde toplam 2 bin 713 cezai işlem gerçekleştirildi.

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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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