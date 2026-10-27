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        Niğde'de "COP31 Niğde Simülasyonu" çalıştayı başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "COP31 Niğde Simülasyonu" çalıştayının açılış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Niğde'de "COP31 Niğde Simülasyonu" çalıştayı başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "COP31 Niğde Simülasyonu" çalıştayının açılış programı yapıldı.

        Vali Nedim Akmeşe, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, çalıştayda tarlaları, kaynakları, sanayiyi ve gelecek nesillerin yaşamlarını doğrudan şekillendirecek iklim değişikliği konusunu ele alacaklarını söyledi.

        İklim değişikliğinin gelecekte karşılaşılacak bir ihtimal veya teori olmadığını, bugün etkilerini hissettiklerini belirten Akmeşe, valilik olarak iklim değişikliğine yönelik her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade etti.

        İklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi ülkede de hissedildiğini vurgulayan Akmeşe, "Burası tarımsal üretimimizin yoğun olduğu bir il. Topraklarımızın yüzde 40'ı tarım ve gelirimizin yüzde 25'i tarımsal gelire dayanıyor. Su politikasını doğru yönetmemiz gerekiyor. 2025'teki yağış, don ve ani mevsim değişikliklerinden kaynaklı tarımsal gelirlerimizdeki düşüş ülkemizin ekonomik durumunu etkiledi." diye konuştu.

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        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak miras kalan toprakları sürdürülebilir ve yaşanabilir şekilde sonraki nesillere bırakmak istediklerini belirtti.

        Türkiye'de bu konuda öncü belediyelerden bir tanesi olduklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "2019'da göreve geldiğimizde maalesef Akkaya Barajı'nda atık suların birçoğu arıtılmadan bırakılıyordu ve burada bir koku problemi de vardı. Çok da büyük bir yatırım yaptık ve modern ileri biyolojik arıtma tesisini şehrimize kazandırdık. Belediye olarak tasarruftan kar paylaşım modelini geliştirdik. Daha önce böyle bir model, böyle bir ihale yöntemi de yok aslında. Birçok belediye geldi bizi örnek aldı ve sonrasında bu modeli uyguladı. Böyle bir modeli de ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık. Belediye binamızda yenilenebilir enerji tabanlı enerji yönetim sistemini kurduk. Bu da Türkiye'de bir belediye binasında uygulanan ilk sistemdi."

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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitede gerçekleştirdikleri simülasyonla küresel gündemin bir parçası olarak gençlerin iklim değişikliği konusunda düşünmelerini ve çözüm üretmelerini amaçladıklarını söyledi.

        COP31'in öncelikleri arasında birçok konu olduğunu anlatan Uslu, şöyle konuştu:

        "Enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, iklime dayanıklı şehirler ve altyapı, yeşil sanayi dönüşümü, iklim finansmanı, su kaynakları ve iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin korunması gibi birçok konu içeriyor. Bunların çoğu şehrimiz, üniversitemiz ve bölgeyle ilgili. COP31 simülasyonunu yaparak burada aslında Niğde'nin kaynaklarını nasıl kullanabildiğini, bundan sonraki süreçlerde neler yapılabileceğinden bahsedeceğiz. Bizim üreten üniversite olmamız, bir şeyler ortaya koymamız, fikir sahibi olmamız, fikir üretmemiz, bunu belediyemizle ve valiliğimizle ortak çalışmalar yaparak şehrimize uygulamamız çok önemli. Her bölgenin kendi doğal kaynaklarını, ekonomik yapısını ve çevresel risklerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

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        Çalıştay, gün boyu çeşitli oturumlarla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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