Niğde'de COP31 simülasyonu gerçekleştirildi

Niğde’de iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri istikametinde düzenlenen 'COP31 Niğde Simülasyonu', Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda su kaynaklarının korunmasından yenilenebilir enerjiye, tarımsal üretimden çevre yatırımlarına kadar birçok önemli konu ele alındı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen COP31 Niğde Simülasyonu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, iklim değişikliğinin Niğde üzerindeki etkileri, çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. 'Güçlü Türkiye, Güçlü Niğde!' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş konuşma yaptı. Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, tarımdan sanayiye kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini belirtti. Akmeşe; "Bugün burada tarlalarımızı, su kaynaklarımızı, sanayimizi ve evlatlarımızın yarınlarını doğrudan şekillendirecek son derece hayati bir konuyu ele alıyoruz. Artık çok iyi biliyoruz ki iklim değişikliği, gelecekte karşılaşacağımız bir ihtimal veya teorik bir tartışma başlığı olmaktan çıktı. Etkilerini bugün hissettiğimiz gibi gelecekte daha da fazlasıyla hissedeceğimizi öngören çok sayıda çalışmayla karşı karşıyayız" dedi. İklim değişikliğine karşı somut önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Akmeşe, bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmaları valilik olarak desteklediklerini ifade etti.

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Başkan Özdemir: "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise konuşmasında belediyenin çevre, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak bize miras kalan bu toprakları daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir şekilde bizden sonraki nesillere miras bırakmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. 2019 yılında göreve geldiklerinde Akkaya Barajı'nda atık su kaynaklı sorunlar yaşandığını belirten Özdemir, bu sorunun çözümüne yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin su ve enerji tasarrufu çalışmalarına da değinen Başkan Özdemir, geliştirilen sistem sayesinde içme suyu altyapısında önemli bir yenileme gerçekleştirildiğini ifade etti. Niğde Belediyesi hizmet binasında yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanıldığını belirten Özdemir, enerji alanında gerçekleştirilen çalışmaları da anlattı. Başkan Özdemir; "Belediye binamızda yenilenebilir enerji ve akıllı enerji yönetim sistemini kurduk. Elektriğimizi güneş ve rüzgâr enerjisinden üretiyoruz. Ürettiğimiz bu elektrikle hidrojen üretip belediye binamızın ısınmasında da kullanıyoruz" diye konuştu. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise konuşmasında teknolojik gelişmeler ve doğal kaynak tüketiminin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Arıbaş; "Maalesef bizler geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, insanoğlu kendi konforuna ve zenginliğini artırmaya yönelik her türlü gelişimi gerçekleştirdikçe bunun gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bir bedeli, bir faturası çıktı. Çok ağır bir bedel" ifadelerini kullandı. Türkiye'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere değinen Arıbaş; "Ülkemizde yapılan iyileştirmeler sonucunda hava kirlilikleri büyük ölçüde giderildi. Ancak maalesef çevre kirliliği ve kaynakların tüketilmesiyle ilgili problemler her geçen gün artarak büyüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüyor. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını en yoğun şekilde yapmak zorundayız ve yapıyoruz" dedi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin çalışmalarını da değerlendiren Arıbaş; üniversitenin bu alandaki faaliyetlerini takdirle takip ettiğini belirterek Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.

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Rektör uslu: "COP31'in öncelikleri Niğde'yi yakından ilgilendiriyor"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise COP31 kapsamında ele alınan öncelikli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rektör Uslu, "COP31'in öncelikleri arasında enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, iklime dayanıklı şehirler ve altyapı, yeşil sanayi dönüşümü, iklim finansmanı, su kaynakları ve iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin korunması gibi birçok konu bulunuyor" dedi. Söz konusu başlıkların Niğde açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uslu; "Bunların çoğu hem şehrimizle hem üniversitemizle hem de bu bölgeyle ilgili. Niğde'nin kaynaklarının nasıl kullanılabildiğini, bundan sonraki süreçlerde neler yapılabileceğini konuşacağız" ifadelerini kullandı. Program kapsamında proje sunumları, kamu kurumlarının tanıtım stantları, tematik paneller ve çalıştaylar düzenlendi.

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Etkinlikte iklim değişikliğinin Niğde üzerindeki etkileri, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.