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        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasyonu kapsamında yenilikçi ve çevreci projeler tanıtıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 Niğde Simülasyonu kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan çevre dostu projeler tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasyonu kapsamında yenilikçi ve çevreci projeler tanıtıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 Niğde Simülasyonu kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan çevre dostu projeler tanıtıldı.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, iklim değişikliğiyle mücadeleden sürdürülebilir tarıma, yenilenebilir yapı malzemelerinden akıllı sulama sistemlerine kadar birçok alanda geliştirilen çalışmalar dikkat çekti. Akademisyenler ve öğrenciler geliştirdikleri projeleri katılımcılarla paylaşarak sürdürülebilir bir gelecek için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Tanıtılan projeler arasında kenevir esaslı ekolojik beton blokların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik çalışma da yer aldı. Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü bünyesinde öğrencilerle birlikte hazırlanan proje hakkında bilgi veren akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Adıgüzel, kenevir beton blokların düşük gömülü karbon emisyonuna sahip olması nedeniyle tercih edildiğini belirterek, malzemenin dış yüzeyinin titanyum dioksitle kaplandığını söyledi. Çalışmada beton blokların yüksek sıcaklık, nem değişimleri ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı test edilerek iklim değişikliğinin yapı malzemeleri üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

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        Etkinlikte tanıtılan bir diğer çalışma ise iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı daha güvenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturulmasına yönelik geliştirilen kentsel yazılım sistemi oldu. Harita Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Asiye Nur Şimşek, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında hazırlanan çalışmanın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı olduğunu belirtti. Şimşek; geliştirilen yazılımla vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve ilgili kurumların karar alma mekanizmalarının desteklenmesini amaçladıklarını ifade etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Nur Kılıç ise tarımsal atıkların hayvan beslemede değerlendirilmesine yönelik çalışmasını tanıttı. TÜBİTAK 1002 kapsamında gerçekleştirilen projede, elma ve domates posası ile lahana yapraklarının hayvan beslemede kullanılabilirliği araştırıldı. Kılıç, tarımsal üretim sonrasında ortaya çıkan ve atık olarak değerlendirilen ürünlerin, kepek ve saman gibi katkı maddeleriyle silolanarak hayvan beslemede kullanılabileceğini belirtti.

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        Bilinçsiz sulamaya karşı teknolojik çözüm

        COP31 Niğde Simülasyonu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler de ilgi gördü. Tarımda su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlayan akıllı sulama projesi kapsamında çiftçilerin sisteme yükleyecekleri fotoğraflar üzerinden ihtiyaç duyulan sulama miktarlarının belirlenmesi ve buna uygun sulama planlarının oluşturulması hedefleniyor.

        Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmalarla doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve iklim değişikliğine dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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