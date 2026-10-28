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        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı

        Niğde'de sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza görüntüsü çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı

        Niğde’de sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza görüntüsü çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.E. (66) yönetimindeki motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kaza anı kamerada

        Öte yandan, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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